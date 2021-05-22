مقتل شخص وإصابة 4 أخرين بعملية طعن في هولندا... فيديو

قتل شخص وأصيب 4 آخرون بجراح، جراء هجوم بسكين، وقع ليلة السبت، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وقالت الشرطة الهولندية في بيان، اليوم السبت: "مساء أمس في حوالي الساعة 11:55 [منتصف الليل] طعن 5 أشخاص بشكل منفصل في حي بايب. وتوفي أحد الضحايا على الفور، ونقل الأربعة الآخرون إلى المستشفى".

Incident (omgeving) Ferdinand Bolstraat: 1 van de slachtoffers is ter plaatse overleden, de 4 andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Politie doet ter plaatse onderzoek. — Politie Eenheid Amsterdam (@Politie_Adam) May 21, 2021

وأضاف البيان، أن "الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، البالغ من العمر 29 عاما".

وأوضح أن "السلطات تحقق في عملية الطعن. مع إبقاء فريق التحقيق بقيادة النيابة العامة جميع الخيارات مفتوحة، لكن في الوقت الحالي لا أية توجد مؤشرات مباشرة على وجود دافع إرهابي".

Mijn tweet kwam bij #wnl voorbij vanmorgen.

Deze steekpartij was de 270e dit jaar ons ons land.#steekpartij #Amsterdam pic.twitter.com/8H5PK6ZowO — Mark de Hollander (@markdehollander) May 22, 2021

ويذكر أنه في حوالي الساعة 11:55، مساء أمس الجمعة، طعن شخص في شارع فرديناند بوسترات شمالي العاصمة الهولندية أمستردام، سرعان ما تم الإبلاغ عن أربعة حوادث طعن أخرى وقعت في المنطقة المجاورة مباشرة، ليصل مجموع الضحايا إلى 5.

وشهدت عدة دول أوروبية، على مدار السنوات القليلة الماضية، عمليات طعن وهجمات بعضها إرهابي، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مسؤوليته عن عدد منها.