بايدن يعلن التزام بلاده تطعيم جيش كوريا الجنوبية كاملا ضد كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده ملتزمة بإمداد كوريا الجنوبية بجرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، تكفي لتطعيم أكثر من نصف مليون جندي كوري.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، قال جو بايدن، إن بلاده ستزود الجيش الكوري الجنوبي البالغ عدده 550 ألف جندي بلقاحات كورونا، ما يعني تطعيم الجيش الكوري الجنوبي كاملا وفقا لتعبير الوكالة.

تأكيدات الرئيس الأمريكي جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، عقب انتهاء محادثات القمة بينهما في البيت الأبيض.

وفي تعقيبه أكد الرئيس الكوري الجنوبي أنه تأكد من وعد البيت الأبيض بتزويد الجيش الكوري باللقاحات.

وفيما لم يعرف بعد نوع اللقاح الذي سيتم تزويد الجيش الكوري الجنوبي به، فإن تعهد بايدن بذلك يعتبر الأول من نوعه الذي تعلن عنه الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت فيما سبق بتزويد دول أخرى بـ60 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، و20 مليون جرعة من الشركات الأخرى المعتمدة في البلاد حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران.

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي الذي يزور الولايات المتحدة، التقى خلال زيارته مع نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، والتي غردت عبر "تويتر" عن اجتماعهما سويا: "التقيت اليوم بالرئيس مون، لقد ناقشنا كوريا الشمالية، والصحة العالمية، وكيفية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من المثلث الشمالي. نحن نتطلع إلى العمل مع الرئيس مون للتصدي للتحديات التي نواجهها".