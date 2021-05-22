الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين إثر إطلاق نار في مينيابوليس

أفادت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح جراء إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وقالت شرطة مدينة مينيابوليس "تويتر" إن الحادث وقع فى عمارة سكنية، مطالبة المواطنين بإخلاء موقع الحادث، على الرغم من عدم وجود أي تهديد نشط فى الوقت حالي.

10 victims total. No active threat now. 7 at area hospitals with non-life-threatening injuries. 1 at local hospital in critical & 2 deceased — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) May 22, 2021

وأوضحت الشرطة أن جميع الضحايا راشدون وبينهم خمس نساء، مشيرة إلى أن كلا القتيلين رجلان، كما أصيب رجل آخر بجروح حرجة، فيما تعرض المصابون السبعة الآخرون لجروح غير مهددة للحياة.

Order fully restored to the scene and surrounding areas. — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) May 22, 2021

وأكدت الشرطة، في وقت لاحق، أنها استعادت النظام بالكامل فى موقع الحادث وفى المناطق المحيطة، دون الكشف عن دوافع الجريمة وما إذا كانت قد تمكنت من إلقاء القبض على الجاني.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أعلنت، يوم 8 مايو/أيار الجاري، إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بأحد مراكز التجارية في فلوريدا.

وبحسب قناة "دبليو اس في ان"، أصيب 5 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمركز "أفينتورا مول" في مدينة أفينتورا الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وأفاد رجال الإنقاذ للقناة بأنه تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى.