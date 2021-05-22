ثوران بركان فى الكونغو ورواندا تغلق الحدود

أكد الحاكم العسكري لشمال كيفو، ثوران بركان في شمال شرق الكونغو، بينما أعلنت ورواندا إغلاق الحدود معها.

الرباط - سبوتنيك. وقال كونستانت نديما، الحاكم العسكري لشمال كيفو، وهي مقاطعة توجد في شمال شرق الكونغو، على الحدود مع رواندا، ثوران بركان نيراغونغو، لافتا إلى أن الحماية المدنية ستوجه السكان إلى مناطق آمنة.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI — The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021

وقال الحاكم العسكري، في بيان متلفز، اليوم السبت إن "بركان نيراغونغو ثار، وسيتم نقل السكان المدنيين إلى مناطق آمنة".

Just months after we did this story it seems like Mount Nyiragongo has erupted. There is panic in Goma. https://t.co/pHbrb0dOPD via @Reuters — Nazanine Moshiri (@nazaninemoshiri) May 22, 2021

من جهتها، أعلنت رواندا، حسبما نقلت عنها وسائل إعلام محلية، إغلاق الحدود مع الكونغو في أعقاب ثوران بركان نيراغونغو.