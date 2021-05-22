مرشح رئاسي إيراني: لدينا إمكانات قد تغيّر وجه الكيان الصهيوني بالكامل

قال المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران، علي لاريجاني، اليوم السبت، إن بلاده تنتمي للتوجه الذي يدعم تطوير قدرات الشعب الفلسطيني.

وذكر لاريجاني خلال مقابلة مع قناة "الميادين"، مساء اليوم السبت، أنه "إذا كانت المقاومة الفلسطينية أهلكتهم، فلا يمكن أن يفكروا في مواجهة قوة كبيرة جداً مثل إيران"، بدعوى أن "بلاده لديها من الإمكانات ما قد يغيّر وجه الكيان الصهيوني بالكامل في أي مواجهة".

مقابلة مع مستشار المرشد الإيراني والمرشح للرئاسة الإيرانية الدكتور علي لاريجاني، تأتيكم السبت الساعة 20:00 بتوقيت #القدس الشريف و 21:30 بتوقيت #طهران.#إيران pic.twitter.com/7isFPQ0ptl — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 21, 2021

وبارك المرشح للانتخابات الرئاسية في إيران، مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني "للشعب الفلسطيني المقاوم انتصاره الذي سيحمل نتائج كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن "الشعب الفلسطيني يملك قدرات عالية جدا وانتقلَ في عقديْن من انتفاضة الحجارة إلى انتفاضة الصواريخ"، معتبرا أن هذا الشعب "غرز دبوسا في البالون الذي صنعته إسرائيل لنفسها".

ولفت لاريجاني إلى أنه يجب تحريك قضية دعم الشعب الفلسطيني باستمرار في المحافل الدولية، قائلا:

إن على المفكرين العرب أن يرفضوا العلاقات التي أقيمت بين الدول العربية وإسرائيل.

وشدد علي لاريجاني على "وجوب توفير الإمكانات اللازمة للحفاظ على هذا الانتصار وتعزيزه ليعود الفلسطينيون إلى أرضهم، ودعم إيران للشعب الفلسطيني سيكون أكبر مما كان عليه، لأنّ المقاومة بعثت الأمل عند المسلمين".