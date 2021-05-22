وزير الصحة التركي يكشف موعد انتهاء "التأثير المدمر" لكورونا على بلاده

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، موعد انتهاء تأثير وباء كورونا المستجد على بلاده.

وقال الوزير في تغريدات كتبها على "تويتر" إنه "يتوقع انتهاء "التأثير المدمر" لوباء كورونا المستجد في بلاده بحلول موسم الصيف المقبل، وكتب: "نواصل العمل بكل قوتنا للوصول إلى اللقاحات المناسبة. إذا تم تطعيم مواطنينا، فإن الأثر المدمر للوباء سينتهي هذا الصيف"، داعيا المواطنين لتلقي اللقاح.

Yeterli aşıya erişim için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021

​وأضاف قوجة أن بلاده وقعت عقودا لشراء 270 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة "لدينا عقود شراء 100 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، و120 مليون جرعة من لقاح بيونتك/فايزر. و50 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك – ڤي".

100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 22, 2021

​وأضاف في تغريدة أخرى ، "هذه الأرقام تعادل 3 أضعاف عدد سكاننا".

وأعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الجمعة، تسجيل 9528 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 214 وفاة جديدة، وبلغ عدد المتعافين حتى اليوم 8852 شخصا، وتم إجراء 218846 فحص خلال اليوم.

وحتى مساء أمس بلغ العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في تركيا منذ بداية ظهور الفيروس في 11 آذار/مارس 2020 إلى غاية 21 مايو/ أيار، 5 ملايين و169 ألفًا و951 مصاب، وعدد الوفيات 45 ألفًا و840 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين إجمالًا 4 ملايين و998 ألفًا و639 شخص.