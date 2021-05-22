غرق قارب صيد صيني ومصرع 4 أشخاص وفقدان 5 آخرين

أعلنت وكالة الأنباء الصينية مساء اليوم مصرع 4 أشخاص وفقدان 5 آخرين في حادث غرق قارب صيد شمال شرقي البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، "لقي 4 أشخاص مصرعهم وفقد 5 آخرون بعدما انقلب قارب صيد وغرق في نهر بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين اليوم السبت".

ونقلت الوكالة الرسمية أن السلطات المحلية، قالت إن "11 شخصا كانوا على متن القارب عندما وقع الحادث في الساعة 9 صباح اليوم في قطاع نهر ننجيانغ في محافظة فويو بمدينة تشيتشيهار".

ولفتت إلى أنه تم إنقاذ شخصان وهما الآن في حالة مستقرة. ويتواصل البحث عن المفقودين، وأكدت السلطات أنه يجري التحقيق حاليا لمعرفة ملابسات الحادث.