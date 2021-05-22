مصرع 16 شخصا خلال ماراثون جبلي بمقاطعة قانسو الصينية

أفادت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، اليوم السبت، بمقتل 16 شخصا خلال ماراثون جبلي بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

ونقلت الوكالة عن منقذين، صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، أن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وفقد 5 آخرون خلال ماراثون جبلي على مسافة 100 كم بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين.

وضربت موجة من الطقس القاسي المنطقة خلال السباق الذي بدأ صباح السبت في موقع "النهر الأصفر غابة الأحجار" السياحي في محافظة جينغتاي بمدينة بايين.

وحتى الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، لقي 16 شخصا مصرعهم، وجاري البحث عن المفقودين الخمسة، كما تم تعليق السباق.