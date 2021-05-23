يوتيوب يحظر مقابلة لـ"سبوتنيك" مع خبير انتقد إجراءات الحجر الصحي في فرنسا

حظر موقع يوتيوب مقابلة لوكالة "سبوتنيك" النسخة الفرنسية، مع خبير علم الأعصاب الفرنسي، إدريس أبركان، الذي وصف الإغلاق الثالث لفيروس كورونا في فرنسا بأنه "دكتاتورية صحية".

موسكو- سبوتنيك. وقالت "سبوتنيك" في بيان: "حجب موقع يوتيوب مقابلتنا مع عالم أعصاب بارز وصف الحجر الصحي الثالث في فرنسا بأنه "دكتاتورية صحية"، وأن "مغادرة المنزل بتصريح يُعد انتهاكًا صارخًا للحريات".

وأضاف البيان: "يعتبر اليوتيوب ذلك انتهاكًا لأننا نشرنا مقطع فيديو يظهر فيه رأي لا يتوافق مع الموقف الرسمي للسلطات".

وأشارت الوكالة إلى أن المقابلة، التي حققت 112 ألف مشاهدة على يوتيوب قبل حظرها، ما تزال متاحة على موقع "سبوتنيك فرنسا".

من جانبها، أعلنت هيئة الرقابة الفيدرالية الروسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روسكومنادزور"، أنها طالبت محرك البحث "غوغل" في رسالة، برفع جميع القيود في أقرب وقت ممكن عن قناة "سبوتنيك فرنسا" على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

يشار إلى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي الغربية تحظر بانتظام المحتوى الذي تنتجه وسائل الإعلام الروسية، وعلى وجه الخصوص، حجب موقع فيسبوك حساب وكالة Baltnews دون توضيح الأسباب.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وصف تويتر تغطية "روسيا اليوم" فى الانتخابات الأمريكية بأنها قد تكون مضللة، كما أزال حساب وكالة ريا نوفوستي من نتائج البحث.

ووصفت موسكو الإجراءات التي تقوض عمل الإعلام الروسي في دول الاتحاد الأوروبي بأنها ذات دوافع سياسية وتنتهك الحريات الصحفية.