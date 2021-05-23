سيناتور أمريكي يصاب بالذعر من مقارنة بين الجيشين الروسي والأمريكي... فيديو

أثارت مقارنة بين الجيشين الأمريكي والروسي القلق والذعر في نفس سيناتور أمريكي، وجعلته يصف الأمر بالجحيم.

ونشر السيناتور الجمهوري، تيد كروز، مقطع فيديو على صفحته الخاصة في "تويتر"، يُظهر من خلاله تدريبات الجيش الروسي والمتمثلة بالاستيقاظ المبكر وممارسة الرياضة والقفز بالمظلات والمناروات الحربية في ظروف مناخية صعبة، في الوقت الذي يظهر فيه الجيش الأمريكي بقصة رسوم متحركة لفتاة أيدت المساواة بين الجنسين منذ الصغر، لتتطوع في الجيش الأمريكي.

Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM — Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021

وقال كروز في تعليق على المقطع المصور "تبا.. ربما لا يكون هذا النوع من الجيش هو أفضل فكرة".

يذكر بأن المقطع حظي بالعديد من التعليقات على مواقع التواصل حتى وصفه أحدهم قائلا "أشعر بالخجل الشديد من أمريكا"، وعلق آخر قائلا "لأن السمكة تتعفن من الرأس".