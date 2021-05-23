"الروس بارعون في ذلك"... جنرال بريطاني يدعو إلى شن حرب سياسية ورقمية

بعد نهاية الحرب الباردة ، فقدت المملكة المتحدة يقظتها، لكنها الآن "أدركت" التهديد من روسيا. عبر عن هذا الرأي الجنرال البريطاني باتريك ساندرز في مقابلة مع الديلي تلغراف.

ويحذر ساندرز من أن الخصوم يواصلون جهودهم لإضعاف الغرب من خلال "الحرب الإعلامية والسياسية".

وقال ساندرز للصحيفة خلال زيارته لإستونيا: "لقد أدركنا ذلك بالفعل". في الحرب السياسية، تُستخدم جميع أدوات سلطة الدولة، الصريحة والخفية، لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية. الروس بارعون حقا في ذلك".

وأضاف: "لدينا جميع المتطلبات المسبقة لهذا (شن حرب سياسية) كنا مثالاً يحتذى به عندما حكمنا الإمبراطورية. لكننا فقدنا هذه العادة وفقدنا ذاكرة العضلات بعد نهاية الحرب الباردة. يقول الجنرال "نحن بحاجة لاستعادة هذه القدرة".

وفقًا لساندرز، يجب أن تكون المهمة الرئيسية هي دمج القوات المسلحة مع الإدارات الحكومية الأخرى والحلفاء الدوليين.

وتابع: "لدينا كل الأدوات. نحن دولة اقتصادية عظيمة وإحدى القوى الدبلوماسية الرائدة، ولدينا محامون ممتازون وعسكريون جيدون".

وأشار ساندرز أيضًا إلى أن مستوى الهجمات الإلكترونية والتجسس ضد الغرب يتزايد "بشكل كبير تقريبًا". لذلك ، تحتاج المملكة المتحدة إلى شن حرب رقمية ضد الخصوم، سواء أ كانوا دولًا أم إرهابيين أو مجرمين.

قال الجنرال: "في الفضاء الإلكتروني، من المهم جدًا أن تكون وجهًا لوجه مع الخصم، لأنه لا يمكنك الاختباء خلف جدران رقمية مجازية". هذا هو السبب في أن المملكة المتحدة تنفذ "مهام استطلاع" في الفضاء السيبراني وتحقق في حماية الخصوم المحتملين.