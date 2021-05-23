روحاني: الأمريكيون أعلنوا صراحة رغبتهم في رفع العقوبات

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن "الأمريكيين أعلنوا صراحة نيتهم رفع العقوبات عن طهران، في ضوء المباحثات الجارية بفيينا".

وقال روحاني، خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية، اليوم الأحد إن "الأمريكيين أعلنوا صراحة نيتهم رفع العقوبات في ضوء المباحثات الجارية في فيينا"، لافتًا إلى أن بلاده ستواصل المفاوضات حتى تحقيق اتفاق نهائي، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أن "نمو الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة في البلاد هو أكبر دليل على عقم سياسة الضغوط القصوى الأمريكية".

وكان روحاني، أعلن الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق في فيينا تُرفع بموجبه العقوبات الرئيسية عن إيران. وقال، خلال تدشين مشاريع لوزارة النفط،، إنهم "في فيينا يتفاوضون وموافقون على أنهم سيلغون جميع العقوبات الرئيسية. الحديث الآن عن القضايا الجزئية والتفصيلية".

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات دورية للجنة المتخصصة بالاتفاق النووي الإيراني، وتم إنشاء ثلاث مجموعات خبراء، تبحث اثنتان منها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والخطوات الملموسة التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق الخبراء الثالث فتتمثل في الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.