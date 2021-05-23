السلطات الأمريكية تحذر السكان من "تقبيل" الدجاج

أصدرت السلطات الأمريكية، أمس السبت، تعليمات تدعو الأمريكيين إلى عدم مداعبة الطيور الداجنة بعد انتشار فيروس السالمونيلا بين الدجاج في البلاد.

ووفقا لبيان صادر عن وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) :"لا تقبلوا أو تعانقوا الطيور الداجنة، ولا تأكلوا أو تشربوا بالقرب منها"، مرحجة أن الاتصال بالدواجن كان مصدر الوباء.

وبحسب البيان فإن الزيادة في عدد الإصابات بداء السلمونيلا مرتبطة جزئيًا بهذا السلوك، إذ تم تسجيل 163 إصابة منذ منتصف شباط / فبراير بما فيها 34 حالة استدعت دخول المستشفى.

وحذرت الوكالة من أنه حتى لو بدت نظيفة، فإن هذه الدواجن، مثل الدجاج أو البط، قد تحمل السلمونيلا، وهي بكتيريا يمكن أن تسبب الإسهال والحمى والقي.

يذكر أن عدوى السالمونيلا (داء السلمونيلات) هو مرض بكتيري يصيب السبيل المعوي. عادةً ما تعيش بكتيريا السالمونيلا في الأمعاء الحيوانية والبشرية، ويصاب البشر في معظم الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث.