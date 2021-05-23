"فيرجن" تختبر سفينة سياحية فضائية... فيديو

هذه أول رحلة تجريبية منذ فشل الرحلة في ديسمبر/كانون الأول 2020. في وقت سابق، ارتفعت أسهم Virgin Galactic بنسبة 20% وسط إعلان موعد الإطلاق.

تم إطلاق مركبة الفضاء المأهولة SpaceShipTwo Unity التابعة لشركة Virgin Galactic للفضاء في 22 مايو/أيار من محطة "أمريكا" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. يتم إجراء البث النصي على صفحة Twitter الخاصة بالشركة.

وفقًا للخطة، يجب أن ترفع الطائرة الحاملة VMS Eve المركبة الفضائية SpaceShipTwo Unity إلى ارتفاع 13 كم (44 ألف قدم) وتتركها لتتحرك بشكل حر.

Space is too good not to share. Our proof is in the incredible views of Earth aboard #Unity21. See more from the spaceflight: https://t.co/jXAuNRAbpw#VirginGalactic pic.twitter.com/F1pdPmvDx2 — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 23, 2021

ذكرت Virgin Galactis لاحقًا أن المركبة الفضائية انفصلت بنجاح عن VMS Eve، وصعدت إلى الارتفاع المخطط له، ووصلت إلى أوجها، وبدأت في الهبوط تدريجيًا. في الساعة 18:43، هبطت المركبة الفضائية بنجاح.

هناك طياران على متن المركبة الفضائية. وحذرت الشركة من أن نجاح الاختبار مرهون بفحوصات فنية على المعدات والطقس. في حالة نجاحها، سيكون أمام Virgin Galactic ثلاث رحلات تجريبية فقط قبل إطلاقها التجاري الأول.