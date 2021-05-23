الهند... اقتراب عدد وفيات "الفطر الأسود" من 300 ألف

يقترب عدد حالات الوفيات في الهند الناجمة عن عدوى "الفطر الأسود"، التي تصيب مرضى فيروس "كورونا" المستجد أو المتعافين منه، من 300 ألف حالة وفاة.

وأبلغت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، عن 3741 حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات المؤكدة في الهند إلى 299266، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

كما أبلغت الوزارة عن 240842 إصابة جديدة، إذ ظلت الحالات اليومية أقل من 300 ألف لمدة أسبوع.

وتعتبر الحالة المهددة للحياة "الفطر الأسود"، والمعروفة باسم فطار الغشاء المخاطي، نادرة نسبيا، ولكن الأطباء يشتبهون في أن الزيادة المفاجئة في العدوى من الممكن أن تزيد من تعقيد مكافحة الهند لوباء (كوفيد-19)، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأبلغت الهند عن أكثر من 26 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" منذ بدء الوباء، وحدث نصفها تقريبا خلال الشهرين الماضيين.

ويتوقع الخبراء أن الإصابات الجديدة في الهند التي كانت في ارتفاع حاد قد تتباطأ أخيرا، ولكن هناك بعض الدلائل المبكرة على أن فطر الغشاء المخاطي، المعروف أيضا باسم "الفطر الأسود"، أصبح سريع الانتشار، ما يجعله سببا للقلق.

وتنتج عدوى الغشاء المخاطي عن التعرض لعفن المخاط، والذي يوجد عادة في التربة والهواء وحتى في الأنف والمخاط عند البشر، وينتشر عبر الجهاز التنفسي ويؤدي إلى تآكل هياكل الوجه، في بعض الأحيان، يضطر الأطباء إلى إزالة العين جراحيا لمنع وصول العدوى إلى الدماغ.

وفي يوم السبت، صرح وزير المواد الكيماوية والأسمدة، ساداناندا جودا، أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 9000 حالة في الهند حتى الآن، ما أدى إلى نقص عقار "أمفوتيريسين بي"، وهو الدواء المستخدم لعلاج "الفطر الأسود".

وأضاف جودا أن مسؤولي الصحة يعملون على التخفيف من نقص العقار الطبي، الذي يأتي في وقت تعاني فيه البلاد بالفعل من نقص في إمدادات الأكسجين واحتياجات الرعاية الصحية الأخرى.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وصف عدوى "الفطر الأسود"، يوم الجمعة، بأنها "تحد جديد" على بلاده أن تواجهه.