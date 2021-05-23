بايدن يستضيف أسرة جورج فلويد في البيت الأبيض بذكرى وفاته الأولى

يستضيف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عائلة المواطن، جورج فلويد، يوم الثلاثاء، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاته على يد الشرطة.

أكد ذلك مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتأتي زيارة أسرة فلويد للبيت الأبيض في الوقت الذي من المحتمل أن يتخلف فيه المشرعون عن الموعد النهائي الأولي، الذي حدده الرئيس في 25 مايو/ أيار الجاري، لتمرير مشروع قانون إصلاح الشرطة من الحزبين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، يوم الجمعة، إن البيت الأبيض لديه "ثقة في المفاوضين"، لكنها لم تقدم جدولا زمنيا محددا لموعد رغبة بايدن في وجود مشروع قانون على مكتبه، واكتفت بالقول إنه (بايدن) يرغب في حدوث ذلك "بأسرع ما يمكن"، بحسب تعبيرها.

والتقى بايدن لأول مرة مع عائلة جورج فلويد، في يونيو/ حزيران 2020، عندما سافر إلى هيوستن لتقديم التعازي قبل جنازته.

وتحدث الرئيس إلى أفراد الأسرة في مناسبات قليلة خلال العام الماضي، بما في ذلك محادثة أجراها مع شقيق جورج فلويد، فيلونيس، الشهر الماضي، بعدما أدانت هيئة محلفين ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، في جريمة قتله.

وقالت ساكي، الأسبوع الجاري، إن البيت الأبيض سيحيي ذكرى وفاة فلويد، وأضافت للصحفيين: "لقد كانت لحظة أثرت على ملايين الأمريكيين، وبالتأكيد الرئيس الأمريكي على المستوى الشخصي".

وتحدث جو بايدن مع السيناتور الديمقراطي، كوري بوكر، من نيوجيرسي بعد ظهر يوم الجمعة، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده (25 مايو) لتمرير تشريع الإصلاح الشرطي، وفقا لمسؤول كبير في البيت الأبيض.

وقال المسؤول إن بوكر أعرب للرئيس أنه في حين أن المفاوضين ليسوا على المسار الصحيح لبلوغ الموعد النهائي، إلا أنه يتم إحراز تقدم.

وصُور ديريك شوفين، 45 عاما، في مقطع فيديو وهو راكع على رقبة فلويد مكبل اليدين لأكثر من تسع دقائق خلال محاولة اعتقال فلويد في 25 مايو/ أيار 2020، لتمريره ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.