مئات الأشخاص يحاولون العبور الى مليلية تحت أنظار الشرطة... فيديو

حاولت مجموعة من الأشخاص الوصول الى مدينة مليلية عن طريق تخطي الحدود، في الوقت الذي منع فيه رجال أمن الحدود الإسبانية دخولهم.

ويظهر مقطع مصور هجوم مئات من الأشخاص على بوابات خاصة تستخدم لدرء الفيضانات في مجرى أحد الأنهار للعبور الى مليلية، محاولين كسر الأقفال وعبور الحدود في الوقت الذي اكتفى به حرس الحدود المغربي بمراقبتهم، وحاول حرس الحدود الإسباني منع دخولهم، بحسب ما نقل موقع elfarodemelilla.

هذا ودعت وزارة الخارجية المغربية، إلى التحقيق في ملابسات استقبال إسبانيا، زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي تسبب في أزمة دبلوماسية مؤخرا بين البلدين.

وقال السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، حسبما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم السبت، إنه:

"يتعين إجراء تحقيق نأمل أن يكون شفافا لتسليط الضوء على كافة ملابسات هذه القضية".

وأشار إلى أن هذا التحقيق "قد يكشف عن العديد من المفاجآت، لا سيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي".