إسرائيل تفتح حدودها أمام مجموعات سياحية صغيرة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إعادة فتح حدودها أمام المجموعات السياحية الصغيرة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن القرار الإسرائيلي، جاء بعد انخفاض أعداد الإصابات بمرض كورونا المستجد.

وقررت تل أبيب المضي قدما، في تخفيف قيود جائحة كورونا، ضمن خطة تهدف لبدء السماح بدخول مجموعات سياحية صغيرة من دول تستخدم اللقاحات التي اعتمدتها.

ومن المقرر أن تستأنف شركات الطيران الأجنبية أيضا الرحلات التي تم تعليقها عندما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس بشن هجمات صاروخية على إسرائيل هذا الشهر.

وبدأ تطبيق اتفاق لوقف القتال يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي ساعد الحكومة في الوفاء بالموعد المستهدف اليوم الأحد لبدء تنفيذ الخطة.

وقالت متحدثة باسم وزارة السياحة إنه من المستبعد أن تصل أولى المجموعات السياحية قبل بداية يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت حركة السياحة سجلت رقما قياسيا في 2019 بلغ 4.55 مليون زائر وحققت للاقتصاد الإسرائيلي دخلا بلغ 23 مليار شيكل (7.1 مليار دولار) من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأساس.