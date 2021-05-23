ارتفاع حصيلة قتلى حادث "التلفريك" شمالي إيطاليا إلى 8... صورة

في حادث تحطم القطار الجبلي في إيطاليا "التلفريك"، لقي 8 أشخاص مصرعهم، وفقًا للبيانات المحدثة التي صرح ممثل خدمة الإنقاذ في المنطقة الشمالية من بيدمونت لـ"سبوتنيك".

وقال ممثل عن رجال الإنقاذ: "كان هناك 10 أشخاص في قمرة القيادة، وأؤكد أن 8 منهم ماتوا. نُقل طفلان في حالة خطيرة إلى مستشفى في تورينو".

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

وبحسب قوله، فإن العمل في موقع التحطم "شبه مكتمل"، وبدأت خدمات الطوارئ في التعرف على الضحايا.

ووقع الحادث، اليوم الأحد، في عربة "تلفريك" تربط قرية ستريسا على ضفاف بحيرة ماجوري وجبل مونتيرون بارتفاع 1500 متر تقريبا.

وحدث الانهيار قبل 300 متر من قمة الجبل في آخر نقطة للمسار.