بلينكن يؤكد ضرورة التعاطي مع الوضع الخطير في غزة وإعادة إعمارها

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إنها اعتمدت دبلوماسية "هادئة" أسهمت في وقف العنف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، داعية للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع محطة "إيه بي سي" الأمريكية، إن "التوصل لوقف إطلاق النار كان حاجة ملحة"، مشيرا إلى أن "تركيز الرئيس جو بايدن على الدبلوماسية الحثيثة والهادئة هو ما أوصلنا لمبتغانا، حيث توقف العنف في أسرع وقت ممكن، وإنهاء المعاناة الإنسانية، والتحول لشيء أكثر إيجابية".

ودعا بلينكن إلى "البدء الآن في التعاطي مع الوضع الإنساني الخطير في غزة وإعادة الإعمار".

وجدد التأكيد على "حق الفلسطينيين في العيش في أمن وكرامة بشكل متساو مثل الإسرائيليين وهو التزام من جانب أي حكومة".

وبدأ، صباح يوم الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد تصعيد عسكري استمر أحد عشر يوما. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

وصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" على الاقتراح الذي قدمته مصر بوقف إطلاق نار غير مشروط.

وتعهد الرئيس بايدن بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن الصراع من خلال تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة من اشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، قد انطلقت بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي. وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندّد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.

وخلّف القصف الإسرائيلي في غزة والمواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية أكثر من 240 قتيلا فلسطينيا، فيما أدى قصف الفصائل الفلسطينية في غزة لمناطق إسرائيلية لمقتل نحو 12 إسرائيليا.