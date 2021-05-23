إيطاليا تعلن اكتمال تحصين نحو 17% من سكانها ضد كورونا

قالت مارياستيلا جيلميني، الوزيرة الإيطالية للشؤون الإقليمية والاستقلالية، إن جرعتين من لقاح فيروس كورونا تم إعطاؤها لعشرة ملايين شخص في إيطاليا البالغ عدد سكانها 60 مليونا، أي 16.7% من تعداد السكان.

روما- سبوتنيك. وذكرت جيلميني في مداخلة مع الإذاعة المحلية، الأحد: "اليوم لدينا 10 ملايين شخص تم تطعيمهم بالفعل، وتلقّى 10 ملايين آخرين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. حتى الآن، هذا ليس بنفس القدر في المملكة المتحدة، لكننا نقترب من مثل هذه المؤشرات".

أفادت السلطات، السبت، بأن عدد الجرعات الموزعة من لقاحات "كوفيد 19" تجاوز 30 مليونا. تمنح أغلب اللقاحات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما.

وفقا لوزارة الصحة في البلاد، تم استخدام 30.5 مليون جرعة من اللقاحات التي صنعتها شركات "مودرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"فايزر/ بيونتك" في إيطاليا، من بينها 20 مليون لقاح من "فايزر/ بيونتك".

وقد لاحظت الدولة انخفاضا في عدد حالات دخول المستشفيات والعناية المركزة بسبب فيروس كورونا. إلى جانب ذلك، أبلغت خمس مناطق إيطالية عن عدم وجود وفيات مرتبطة بالوباء.

ترجع الحكومة هذه المعدلات إلى حملة التلقيح الناجحة التي تسارعت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، وفي هذا الصدد، ترفع البلاد تدريجيا القيود المرتبطة بالفيروس، بما في ذلك إعادة افتتاح مراكز التسوق الكبيرة يوم السبت، والتي كانت مغلقة منذ أشهر عدة.

بدأت حملة التطعيم في إيطاليا، في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020، بهدف تغطية 80% من السكان والوصول إلى المناعة الجماعية بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.