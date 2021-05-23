المجلس الأوروبي يعرب عن قلقه من إجبار طائرة "رايان إير" على الهبوط في مينسك

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن قلقه إزاء "إجبار" السلطات البيلاروسية طائرة الركاب التابعة لشركة "ريان إير" على الهبوط في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لتقارير وسائل إعلام، بعد الهبوط تم اعتقال صحفي معارض كان على متن الطائرة أثناء توقفها في مينسك.

وقال ميشال، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "قلق للغاية بشأن أنباء إجبار رحلة طيران رايان إير على الهبوط في مينسك"، مضيفا: "ندعو سلطات بيلاروس إلى الإفراج الفوري عن الرحلة وجميع ركابها".

— Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

وتابع المسؤول الأوروبي: "أدعو منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إلى فتح تحقيق في الحادث".

وكانت الطائرة، التي كانت تحلق فوق بيلاروسيا من أثينا إلى فيلنيوس، قد وصلت إلى ليتوانيا تقريبا عندما غيرت اتجاهها وتم مرافقتها إلى مينسك وسط تقارير عن وجود متفجرات على متنها، وفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية.

ومن جانبها أفادت إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في بيلاروسيا أن بروتاسيفيتش قد تم احتجازه، لكنها حذفت بعد ذلك البيان من قناتها على "تلغرام".