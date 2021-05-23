مطالبات باستبعاد بيلاروسيا من منظمة الطيران المدني

أعلنت الخدمة الصحفية لزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الأحد، عن عزمها السعي لاستبعاد بيلاروسيا من منظمة الطيران المدني الدولي بعد إجبار طائرة "رايان إير" على الهبوط في مينسك.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية: "لقد أبلغنا مكتب ريان إير ومنظمة الطيران المدني الدولي، مطالباتنا ببدء التحقيق في الحادث واتخاذ إجراءات لاستبعاد بيلاروسيا من منظمة الطيران المدني الدولي".

وأضاف البيان: "من الواضح تماما أن هذا الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار مينسك هي عملية للخدمات الخاصة من أجل اعتقال الناشط والمدون رومان بروتاسيفيتش".

في وقت سابق من اليوم، أجبرت السلطات البيلاروسية طائرة الركاب التابعة لشركة "ريان إير" على الهبوط في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، واعتقلت صحفيا معارضا كان على متن الطائرة أثناء توقفها في مينسك.

وكانت الطائرة، التي كانت تحلق فوق بيلاروسيا من أثينا إلى فيلنيوس، قد وصلت إلى ليتوانيا تقريبا عندما غيرت اتجاهها وتمت مرافقتها إلى مينسك وسط تقارير عن وجود متفجرات على متنها، وفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية.