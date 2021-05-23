كامالا هاريس تتعرض لانتقادات بسبب رئيس كوريا الجنوبية... فيديو

تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لانتقادات واسعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد التقاط عدسات الكاميرات المسؤولة الأمريكية وهي تمسح يدها بعد مصافحة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

واتُهمت كامالا هاريس في سلوكها بـ"إهانة" و"إحراج" الرئيس الكوري الجنوبي بعد أن تم تصويرها بالكاميرا وهي تمسح كفها على سترتها بعد وقت قصير من مصافحتها مون جاي إن، خلال اجتماعهما في واشنطن يوم الجمعة.

وكتب أحد المستخدمين: "كيف يمكنك فعل ذلك وأنت تعلمين أن الكاميرات تسجل كل تحركاتك؟"

فيما أشار آخرون إلى أن حركة المسؤولة الأمريكية ربما تكون ببساطة ضحية لكراهية الجراثيم، التي اجتاحت العالم خلال جائحة كورونا.

ولم تعلق كامالا هاريس عن الحادثة.

@VP Kamala Harris does a hand wipe after shaking hands with SK President Moon!



Wow! That’s so embarrassing! https://t.co/3TLlQNRKOR — Jordan Dundas 🌐 (@F_O_R_D_NATION) May 22, 2021

وكشفت هاريس على تويتر، أنه خلال قمتهما الثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي، تم مناقشة الصحة العالمية وكوريا الشمالية والهجرة من المثلث الشمالي، وهو مصطلح يشير إلى ثلاث دول في أمريكا الوسطى - غواتيمالا والسلفادور وهندوراس.