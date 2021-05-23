النمسا تحث على فتح تحقيق بشأن حادث هبوط الطائرة في مينسك

وقالت الوزارة في بيان على "تويتر"، اليوم الأحد: "نحتاج إلى تحقيق دولي مستقل في هذا الحادث".

— MFA Austria (@MFA_Austria) May 23, 2021

كما شددت الوزارة على ضرورة الإفراج العاجل عن الصحفي البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متن الطائرة أثناء توقفها في مينسك.

أعلنت شركة طيران "رايان آير" الإيرلندية، أن طائرتها التي كانت متجهة من أثينا إلى فيلنوس هبطت اضطراريا في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها.

وأكدت الشركة أنه "لم يتم العثور على أي شيء غير مرغوب فيه، وأجازت السلطات الطائرة للمغادرة مع الركاب وأفراد الطاقم بعد حوالي 5 ساعات من التوقف على الأرض في مينسك، وقد أبلغ مطار مينسك شركة رايان آير بأنه من المتوقع أن تغادر الطائرة في الساعة 19:00 بتوقيت مينسك".