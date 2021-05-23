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    احتجاجات للمعارضة البيلاروسية (#أنا_سأخرج) في العاصمة مينسك، بيلاروسيا 15 نوفمبر 2020

    تنديد أوروبي لحادث "إجبار" طائرة ركاب على الهبوط في مينسك من أجل اعتقال معارض

    © Sputnik . Viktor Tolochko
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    اتهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، السلطات البيلاروسية بأنها "أجبرت" طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها.

    القاهرة- سبوتنيك. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن قلقه في تغريدة عبر "تويتر" قائلا إنه "قلق للغاية بشأن أنباء إجبار رحلة طيران رايان إير على الهبوط في مينسك"، مضيفا "ندعو سلطات بيلاروس إلى الإفراج الفوري عن الرحلة وجميع ركابها".

    احتجاجات للمعارضة البيلاروسية (#أنا_سأخرج) في العاصمة مينسك، بيلاروسيا 15 نوفمبر 2020
    © Sputnik . Viktor Tolochko
    السلطات البيلاروسية تنشر آليات عسكرية في العاصمة مينسك قبيل انطلاق تظاهرات المعارضة

    وتابع المسؤول الأوروبي "أدعو منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إلى فتح تحقيق في الحادث".

    كما حمّل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حكومة بيلاروس "المسؤولية عن أمن جميع الركاب والطائرة"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يتمكن جميع الركاب من مواصلة سفرهم على الفور"

    وصدرت دعوة مماثلة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث قالت في تغريدة منفصلة، إنه "يجب أن يواصل جميع الركاب رحلتهم إلى فيلنيوس فورا وبأن يتم ضمان سلامتهم".

    وأضافت "من غير المقبول على الإطلاق إجبار رايان آير على الهبوط في مينسك خلال رحلتها من أثينا إلى فيلنيوس"، محذرة من وجود "عواقب لأي انتهاك لقواعد السفر الدولي جوا".

    واستنكرت فرنسا الحادث، وطالبت "برد حازم وموحد" من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

    وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عبر تويتر إن "تحويل السلطات البيلاروسية وجهة رحلة رايان آير أمر غير مقبول. لابد من رد أوروبي حازم وموحد".

    وأضاف لودريان "يجب السماح لكافة ركاب الطائرة بمن فيهم المعارض البيلاروسي بالمغادرة".

    وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عبر تويتر، إن هذا "العمل الغريب ستكون له تداعيات خطيرة"، مضيفا "المملكة المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باعتقال الصحفي رومان بروتاسيفيتش والظروف التي أدت إلى إجباره على الهبوط في مينسك، نحن ننسق مع حلفائنا".

    من جهته، وصف رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا على حسابه في "تويتر" اعتقال بروتاسيفيتش بأنه "عمل شنيع"، مطالبا السلطات البيلاروسية بالإفراج عن المدون فورا.

    كما استدعت ليتوانيا القائم بالأعمال البيلاروسي للاحتجاج على "إجبار" الطائرة على الهبوط في مينسك واعتقال صحفي معارض من على متنها.

    وطلبت ألمانيا توضيحا من بيلاروس، حيث قال وكيل وزارة الخارجية الألمانية، ميغل بيرغر، عبر تويتر، "نحن بحاجة إلى تفسير فوري من حكومة بيلاروس بشأن تحويل رحلة طيران [شركة] ريان إير داخل الاتحاد الأوروبي إلى مينسك والاحتجاز المزعوم لصحفي".

    احتجاجات بيلاروس
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    فيما اعتبرت الخارجية البلغارية "الهبوط الاضطراري لطائرة رايان اير في مينسك خرقا خطيرا جدا للمعايير الدولية"، مضيفة أن "هذا العمل غير مقبول على الإطلاق ويجب السماح لجميع الركاب على الفور بمواصلة سفرهم إلى فيلنيوس، بما في ذلك رومان بروتاسيفيتش".

    واستدعت بولندا السفير البيلاروسي للاحتجاج على حادث طائرة "رايان آير" واحتجاز صحفي معارض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية التي أضافت أن رئيس الوزراء البولندي طالب بمنع الطيران البيلاروسي من دخول المجال الجوي للاتحاد الأوروبي بعد حادث طائرة رايان آير.

    كما أدانت اليونان وبلجيكا وفندلندا الحادث.

    وعلقت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" على الحادث قائلة إنها تعرب عن قلقها إزاء "الهبوط القسري لطائرة رايان آير" معتبرة أنه "انتهاكا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي".

    من جهتها، أعلنت شركة طيران "رايان آير" الإيرلندية، اليوم الأحد، أن طائرتها التي هبطت اضطراريا في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، ستقلع مجددا لاستئناف رحلتها إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

    وقالت الشركة، في بيان إن "الطاقم الذي كان على متن طائرة تابعة لشركة رايان آير المتجهة من أثينا إلى فيلنيوس اليوم أخطره مركز المراقبة الجوية في بيلاروس بوجود تهديد أمني محتمل على متن الطائرة، وصدرت تعليمات بتحويله إلى أقرب مطار وهو مينسك".

    وأضافت الشركة ""لم يتم العثور على أي شيء غير مرغوب فيه، وأجازت السلطات الطائرة للمغادرة مع الركاب وأفراد الطاقم بعد حوالي 5 ساعات من التوقف على الأرض في مينسك، وقد أبلغ مطار مينسك شركة رايان آير بأنه من المتوقع أن تغادر الطائرة في الساعة 19:00 بتوقيت مينسك [الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش]".

    احتجاجات المعارضة البيلاروسية نارودني أولتيماتوم في مدينة مينسك، بيلاروسيا 25 أكتوبر 2020
    © Sputnik . Viktor Tolochko
    المعارضة البيلاروسية تنظم مسيرة في مينسك

    وأوضحت الشركة أنها "أخطرت "وكالات الأمن والسلامة الوطنية والأوروبية ذات الصلة".

    بالمقابل، قال رئيس المناوبة في مطار مينسك، مكسيم كياكوف ، إن قائد طائرة "رايان آير" هو الذي اتخذ قرار الهبوط الاضطراري في مينسك بسبب التهديد الأمني.

    وقال كياكوف لقناة ONT الإذاعية "بموجب الإرشادات الدولية، كانت مينسك أقرب مطار، ووفقًا لهذه القواعد، قرر القبطان الهبوط هنا. وهذا هو قرار قبطان الطائرة".

    وأبلغت الخدمة الصحفية بمطار مينسك الوطني وكالة سبوتنيك أن طائرة رايان آير أقعلت ووصلت فيلنيوس في الساعة 18:27 بتوقيت غرينتش.

    وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت بوقت سابق اليوم في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

    عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها روسيا البيضاء على أنها متطرفة، تم اعتقاله من طائرة "رايان آير" أثناء توقفها مطار مينسك.

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