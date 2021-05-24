ظريف: إلغاء الحظر مسؤولية قانونية على عاتق أمريكا وليس أداة للتفاوض

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إلغاء الحظر الأمريكي المفروض على إيران مسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتق الولايات المتحدة ولا ينبغي استخدامه كأداة للتفاوض.

ورد ظريف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قائلا: "إلغاء إجراءات الحظر المفروضة في عهد ترامب مسؤولية قانونية وليس أداة للتفاوض".

وأضاف: "الحظر لم يجد ترامب نفعا ولن يجديكم نفعا أنتم أيضا، أفرجوا عن مليارات الدولارات العائدة للشعب الإيراني والمجمدة بسبب غطرسة الولايات المتحدة في خارج البلاد. تاريخ صلاحية تراث ترامب قد مضى". ثم وجه حديثه إلى بايدن، قائلا: "تخلَّ عنه".

Lifting Trump's sanctions, @SecBlinken, is a legal & moral obligation. NOT negotiating leverage. Didn’t work for Trump—won't work for you. Release the Iranian people’s $Billions held hostage abroad due to US bullying Trump's legacy is past its expiration date. Drop it, @POTUS — Javad Zarif (@JZarif) May 24, 2021

وأشار بلينكن، في حوار مع شبكة "ABC"، أمس الأحد، إلى أن المفاوضات المتواصلة في فيينا بين الولايات المتحدة والأطراف الحاليين في الاتفاق النووي، دون إجراء حوار مباشر بين واشنطن وطهران، أتاحت تحديد الخطوات الواجب على كلا الطرفين اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط الصفقة.

وقال: "هكذا، نعرف ما هي العقوبات التي سوف ينبغي رفعها لأنها لا تتماشى مع الاتفاق النووي، لكن من المهم وأكثر أهمية أن إيران، حسب اعتقادي، تعرف ما يجب عليها فعله للعودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي".

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا اجتماعات دورية للجنة المتخصصة بالاتفاق النووي الإيراني، وتم إنشاء ثلاث مجموعات خبراء، تبحث اثنتان منها رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والخطوات الملموسة التي يجب أن تتخذها طهران وواشنطن لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل، أما مهمة فريق الخبراء الثالث فتتمثل في الاتفاق على تسلسل هذه الخطوات.