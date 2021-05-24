بوريل يدعو إلى فتح تحقيق دولي في حادث هبوط طائرة "ريان إير" في مينسك

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق دولي في حادث هبوط طائرة شركة "ريان إير" الإيرلندية المتجهة من أثينا إلى فيلنيوس في مطار مينسك في بيلاروس، وقيام السلطات البيلاروسية باعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها.