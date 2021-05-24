الخارجية الفرنسية: لا نستبعد توسيع نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي، كليمان بون، أنه لا يستبعد توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا على خلفية حادث طائرة ريان آير، وكذلك مناقشة احتمال "إغلاق المجال الجوي لبيلاروسيا".

وقال بون لقناة بي.إف.إم.تي.في: "هذا الأمر لا يمكن أن يمر دون عقاب ... منذ الأحداث الانتخابية والتزوير والقمع العام الماضي، اعتمدنا عدة مرات عقوبات ضد بيلاروسيا. واليوم (رئيس بيلاروسيا ألكسندر) لوكاشينكو نفسه يخضع لعقوبات... ونحو 100 شخص مسؤول في بيلاروسيا يخضعون للعقوبات. وبطبيعة الحال يمكننا توسيع هذه العقوبات إلى أشخاص آخرين. وأشار إلى أن هذه القضية ستناقش يوم الاثنين في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل".

ووفقا له، فإن الإجراء الآخر الذي يمكن النظر فيه بعد حادثة رايان إير هو "إغلاق المجال الجوي لبيلاروسيا".

وفي وقت سابق، اتهم الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، السلطات البيلاروسية بأنها "أجبرت" طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها.