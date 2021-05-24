ارتفاع حصيلة ضحايا حادث "التلفريك" في إيطاليا إلى 14 شخصا

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط "التلفريك" على جبل قرب بحيرة ماجوري شمالي إيطاليا إلى 14 شخصا، بعد وفاة طفل في المستشفى متأثرا بجروح خطيرة.

ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية، نقلاً عن مصدر في المستشفى: "توفي 13 شخصًا على الفور، بمن فيهم طفل يبلغ من العمر عامين، وتوفي طفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات في مستشفى ريغينا مارغريتا للأطفال في تورينو، بقي طفل واحد على قيد الحياة يبلغ من العمر خمس سنوات وهو في حالة حرجة".

— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

وأشار المصدر إلى أن الطفل توفي بعد توقف قلبه للمرة الثانية.

بدوره، قال مدير المستشفى جيوفاني لا فالي: "لم يحاول أحد السؤال عن الطفلين المتوفين، ويمكن استخلاص استنتاجات بأن الوالدين كانا أيضًا في المستشفى".

وأضاف لا فالي: "الطفل الوحيد الباقي على قيد الحياة كان واعيا عند نقله إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية لتثبيت الكسور المتعددة. ومع ذلك فهو في حالة حرجة في الوقت الحالي".

ووفقا لوكالة "رويترز"، بدأ مكتب المدعي العام في بلدية فيربانيا تحقيقات، وأنشأت وزارة البنية التحتية لجنة خاصة للتحقق من جميع تفاصيل الحادث.

— CBS News (@CBSNews) May 23, 2021

ووقع الحادث، أمس الأحد، في عربة "تلفريك" تربط قرية ستريسا على ضفاف بحيرة ماجوري وجبل مونتيرون بارتفاع 1500 متر تقريبا.

وحدث الانهيار قبل 300 متر من قمة الجبل في آخر نقطة للمسار.