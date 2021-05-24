الملاحة الجوية البيلاروسية تنفي قيامها بتهديد طاقم طائرة "ريان إير"

وقال كازيوشيتس اليوم الاثنين: "لا يملك مراقبو الحركة الجوية مثل هذه الصلاحيات، وعلى وجه الخصوص مراقبو الحركة الجوية البيلاروس، الطاقم يتخذ قراراته بنفسه".

وأضاف قائلا: "المراقبون يقدمون توصيات فقط، نظرًا لأن الطائرة كانت تحلق فوق بيلاروسيا، ولكن لايقومون بالإجبار على الهبوط عن طريق التهديدات".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطت بوقت سابق من يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.

هذا وأعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا، يوم أمس الأحد، أن "مدعين فتحوا تحقيقا جنائيا في حادث تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة إلى فلنيوس، وإجبارها على الهبوط في مينسك".