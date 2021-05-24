صحيفة: 5 إسرائيليين ضمن قتلى حادث التلفريك الإيطالي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل خمسة إسرائيليين بينهم طفل في حادث التلفريك الذي وقع في إيطاليا أمس الأحد.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، نشرت الوزارة، صباح اليوم الاثنين، أسماء القتلى الإسرائيليين في الحادث.

وأوضحت الصحيفة ان القتلى هم أميت بيران، وتال بيليج بيران وهما زوجان يعيشان في إيطاليا، وابنهما توم البالغ من العمر عامين، بالإضافة إلى زوجين مسنين، هما باربرا وإيتزاك كوهين.

وعُرف في وقت لاحق أنهما جدي تال، وكانا في زيارة قادمين من إسرائيل، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وتعمل السفارة الإسرائيلية بالتعاون مع السلطات المحلية على نقل جثامين القتلى إلى إسرائيل.

وأعلنت السلطات الإيطالية، اليوم، ارتفاع أعداد ضحايا حادث سقوط "التلفريك" على جبل قرب بحيرة ماجوري شمالي إيطاليا إلى 14 شخصا، بعد وفاة طفل في المستشفى متأثرا بجروح خطيرة.

ووقع الحادث، أمس الأحد، في عربة "تلفريك" تربط قرية ستريسا على ضفاف بحيرة ماجوري وجبل مونتيرون بارتفاع 1500 متر تقريبا. وحدث الانهيار قبل 300 متر من قمة الجبل في آخر نقطة للمسار.