لوكاشينكو يوقع قانونا يمنح سلطات بيلاروسيا الحق في تقييد تشغيل شبكات الاتصالات

قالت البوابة القانونية البيلاروسية يوم الاثنين إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وقع قانونًا يمنح السلطات، في حالة وجود تهديدات للأمن القومي، الحق في تقييد تشغيل شبكات الاتصالات في الجمهورية.

ووفقا لها، فإن التعديلات على قانون "الاتصالات" مدرجة في السجل الوطني للأعمال القانونية. هذا يعني أن رئيس الدولة وقع على الوثيقة. قبل ذلك، تم تبناها مجلسا البرلمان البيلاروسي.

تنص الوثيقة على أنه من أجل منع المواقف التي تشكل تهديدًا للأمن القومي، يجوز للدولة اتخاذ تدابير للحد من عمل شبكات الاتصالات ووسائل الاتصالات المكونة لها (تقليل الوقت وحجم استخدامها، وتغيير أنماط التشغيل)، وتعليق عمل شبكات الاتصالات والوسائل المكونة لها من الاتصالات (الإنهاء المؤقت لتشغيلها).