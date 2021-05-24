موسكو ترحب بتمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول عمليات التفتيش

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، ترحيب موسكو بتمديد الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش على المنشآت الإيرانية، مشيرا إلى أن هذا من شأنه المساعدة في مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكتب أوليانوف على تويتر: "اتخذت طهران اليوم قرارا يستحق الإشادة بالتمديد لمدة شهر واحد. هذا سيساعد في الإبقاء على الجو الإيجابي في مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة".

Breaking News! #Iran extended temporary understandings with #IAEA on verification for one month. Commendable step. It will help maintain businesslike atmosphere at the Vienna talks on #JCPOA and facilitate a successful outcome of the diplomatic efforts to restore the nuclear deal — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) May 24, 2021

هذا وأكدت إيران أنها ستعلن، اليوم الاثنين، موقفها حول تمديد مذكرة التفاهم بشأن المراقبة المؤقتة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "تمديد الاتفاق بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري مناقشته في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وسنعلن اليوم موقفنا حول تمديد مذكرة التفاهم بشأن المراقبة المؤقتة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع: "يمكن منح فيديوهات الكاميرات في المنشآت النووية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا"، مؤكدا أنه "في حال تمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فلن تسمح طهران للوكالة بأن تدخل مفتشين إضافيين إلى المنشآت النووية الإيرانية".