البيت الأبيض: بلينكن يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع

يجري وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن زيارة إلى الشرق الأوسط، تشمل القدس ورام الله والقاهرة وعمّان وتستمر حتى يوم الخميس، يلتقي فيها مسؤولين في المنطقة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بلينكن يعتزم خلال زيارته للمنطقة التأكيد على دعم واشنطن لأمن إسرائيل وإعادة العلاقات مع الجانب الفلسطيني.

وأضاف البيان، نقلا عن بايدن، "متابعة لدبلوماسيتنا الهادئة والمكثفة لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، طلبت من وزير خارجيتنا توني بلينكين السفر إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع".

وتابع البيان "خلال رحلته، سيلتقي الوزير بلينكن مع القادة الإسرائيليين والتطرق إلى التزامنا الصارم بأمن إسرائيل. وسيواصل جهود إدارتنا لإعادة بناء العلاقات مع الشعب والقادة الفلسطينيين ودعمهم، بعد سنوات من الإهمال".

وأضاف البيان "سيعمل بلينكن على إشراك الشركاء الرئيسيين الآخرين في المنطقة، بما في ذلك الجهود الدولية المنسقة لضمان وصول المساعدة الفورية إلى غزة بطريقة تفيد الناس هناك، وليس حماس، وعلى الحد من مخاطر اندلاع المزيد من الصراع في الأشهر المقبلة".

وأكد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن واشنطن تلقت "تأكيدات جدية" باحترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بعد أسابيع من التصعيد.

وبدأ، صباح يوم الجمعة، وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الساعة التي حددها وسطاء مصريون. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.