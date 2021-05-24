منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، أن البشرية ستواجه عاجلاً أم آجلاً جائحة جديدة أكثر خطورة من الجائحة الحالية.

وقال في افتتاح الدورة الـ 74 لمنظمة الصحة العالمية: "سوف يظهر فيروس آخر وسيكون أكثر عدوى وفتكا من هذا الفيروس (كورونا)".

وبحسب رئيس المنظمة، فإن مكافحة الفيروسات تظهر أن الدول يجب أن تتعاون مع بعضها بعضا، ولا تتنافس.

وخلص غيبريسوس إلى القول: "في الواقع، نحن أمام خيار: العمل معًا أو أن نكون غير محميين".