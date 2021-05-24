الرئيس الصيني يؤكد لروحاني دعم الاتفاق النووي وضرورة رفع العقوبات عن طهران

أعلنت الرئاسة الإيرانية في بيان لها أن الرئيس الصيني أكد لروحاني على دعم الاتفاق النووي وضرورة الالتزام الكامل به، مشددا على أهمية رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.