إجلاء مئات الآلاف في الهند بسبب إعصار مدمر

أمرت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، بإجلاء ما يقرب من نصف مليون شخص بعيدا عن مسار إعصار جديد متجه نحو شرق البلاد، بعد أسبوع واحد فقط، من عاصفة قاتلة ضربت الساحل الغربي.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن إعصار "ياس" تشكل في خليج البنغال، ومن المتوقع أن يصل إلى ولايتي البنغال الغربية وأوديشا يوم الأربعاء. كما أعلنت بنغلاديش المجاورة حالة تأهب، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت الإدارة أن رياح ياس يمكن أن تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا (115 ميلا) في الساعة، باعتبارها "عاصفة إعصارية شديدة الخطورة" وقت وصولها إلى البر.

وقال وزير إدارة الكوارث في ولاية غرب البنغال، جافيد أحمد خان، إن عمليات الإجلاء في المناطق الساحلية وغابات المنغروف في سونداربانس، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بدأت يوم الأحد.

وتابع بالقول: "علينا إجلاء ما يقرب من نصف مليون شخص، إلى المدارس والمكاتب الحكومية التي تحولت إلى مراكز أعاصير لتوفير المأوى لهؤلاء الناس".

من جانبه قال مفوض الإغاثة الخاصة في أوديشا، براديب جينا، إن عمليات الإجلاء المحلية يجري التخطيط لها، مع قيام اتخاذ الولاية ترتيبات لتوفير الطاقة الاحتياطية لمحطات الأكسجين التي تزود مستشفيات مرضى كورونا.