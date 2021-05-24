إعلام: قمة رئيسي الولايات المتحدة وروسيا قد تعقد في سويسرا

قد تعقد القمة المحتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في سويسرا، وذلك حسبما أفادت صحيفة تاجز-أنزيجير السويسرية نقلا عن أحد مصادرها.

جنيف - سبوتنيك. وفقا للصحيفة، لا يزال وقت ومكان الاجتماع غير معروفين. وكتبت الصحيفة أن الاجتماع سيعقد على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين في جنيف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيحددان بنفسيهما مواضيع المفاوضات في القمة المرتقبة بين الجانبين، لكن الحوار يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل.

وأكد الوزير الروسي أن موسكو تؤيد تطوير التعاون مع واشنطن، وتريد إزالة "الأنقاض" في العلاقات، قائلا:

"كل ذلك يخلق جوًا شديد السمية، ويعيق إقامة حوار هادئ ومهني بين بلدينا. ونحن، من جانبنا، دافعنا دائمًا عن تطوير تعاون بنّاء ومتبادل المنفعة مع واشنطن، و إزالة تلك "الأنقاض"، التي تمنعنا من المضي قدمًا".

وشدد على أنه يمكن تجاوز حتى أعمق الخلافات بشرط أن تكون الرغبة في ذلك متبادلة.