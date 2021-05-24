ليتوانيا تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من بيلاروسيا أو عبرها

وفقًا لوكالة "بلومبرغ" قالت سيمونيتي اليوم الاثنين: "لن تستقبل ليتوانيا الرحلات الجوية القادمة من بيلاروسيا أو التي عبرت مجالها الجوي".

بحسب الوكالة أوصت السلطات في ليتوانيا بإعادة توجيه جميع الرحلات الجوية القادمة من بيلاروسيا.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت بوقت سابق من يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

عقب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.

هذا وأعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا، يوم أمس الأحد، أن "مدعين فتحوا تحقيقا جنائيا في حادث تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" كانت متجهة إلى فيلنيوس، وإجبارها على الهبوط في مينسك".