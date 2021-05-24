مجلس الأمن الروسي: لقاء باتروشيف وسوليفان مرحلة مهمة في التحضير للقمة الروسية الأمريكية

اتفق سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ومساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جاكوب سوليفان، على أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن سوف يستجيب لمصالح البلدين ويعزز الاستقرار في العالم.

وبحسب بيان لمجلس الأمن الروسي، فإن باتروشيف وسوليفان التقيا في جنيف وكان الاجتماع بمثابة مرحلة مهمة للتحضير لقمة بوتين وبايدن.

وجاء في البيان: "التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف بمساعد الأمن القومي الأمريكي جاكوب سوليفان. وأجريا مشاورات روسية أمريكية... استمرارًا للمحادثات التي جرت في 19 مايو بين لافروف وبلينكين".

وأضاف البيان: "الاجتماع الذي عقد بمثابة مرحلة مهمة في التحضير للقمة الروسية الأمريكية المزمع عقدها، والتي سيتم الإعلان عن موعدها ومكانها لاحقًا".

وأشار البيان إلى أن "الطرفين شددا على أن تطبيع العلاقات الروسية الأميركية لن يلبي مصالح البلدين فحسب، بل سيسهم أيضًا في إمكانية التنبؤ والاستقرار على الساحة العالمية".

هذا وأعلن الكرملين يوم الخميس الماضي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتخذ القرار بشأن اللقاء مع نظيره الأمريكي، جو بايدن بعد دراسة الوضع، بما في ذلك وعلى ضوء محادثات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الأميركي، أنطوني بلينكن في ريكيافيك يوم 19 أيار/مايو الجاري .

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثاته مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، بأنها كانت "بنّاءة".

ونقلت صحيفة "تاجيس-أنزيجير" السويسرية عن مصادر قولها إن الموعد والمكان المحددين للاجتماع غير معروفين بعد.

وكتبت الصحيفة أن "الاجتماع سيعقد على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين في جنيف".

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال في وقت سابق، إنه لا يوجد اتفاق نهائي بشأن عقد اجتماع بين قادة روسيا والولايات المتحدة، ولكن إذا تم التوصل إليه، يمكن عقد القمة في إحدى "العواصم الدبلوماسية الأوروبية".

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أعلن أن الجانب الأمريكي يتوقع أن يلتقي الرئيسان في الأسابيع المقبلة.

وسبق لبايدن أن اقترح على بوتين عقد لقاء في إحدى الدول الأوروبية في منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وكان بوتين وبايدن قد أجريا في 13 أبريل/نيسان الماضي اتصالاً هاتفياً اقترح الجانب الأميركي خلاله عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين في دولة ثالثة خلال الأشهر القليلة المقبلة. .

واعتبر الكرملين أن الحديث عن تفاصيل اللقاء سابق لأوانه.