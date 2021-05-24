وزير الطاقة التركي: يمكن أن نتوسع في التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز، اليوم الاثنين: "إن بلاده يمكن أن تحفر المزيد من الآبار في إطار تنقيبها عن الغاز في شرق البحر المتوسط"، مذكّرا بأن تركيا فتحت ثماني آبار للتنقيب في المنطقة.

وقال الوزير: "إنه على الرغم من وجود آثار غاز طبيعي في المنطقة فإنه لا يوجد اكتشاف له أهمية اقتصادية"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف دونميز: "يفحص خبراؤنا البيانات بعد كل تنقيب في ضوء البيانات التي تم جمعها في السابق، ويمكن أن نقوم بعدة عمليات حفر أخرى بالقرب من الآبار التي وجدنا فيها آثارا للغاز".

وتابع: "الوقت كفيل بكشف الأمر، لكننا متفائلون وتقديرنا هو أن هناك إمكانية".

وتصاعدت التوترات بين تركيا وكل من اليونان وقبرص، وهما من دول الاتحاد الأوروبي، حول موارد الطاقة والسيادة في شرق البحر المتوسط في أغسطس/ آب الماضي، عندما رافقت فرقاطات تابعة للبحرية التركية وأخرى تابعة للبحرية اليونانية سفن التنقيب.

وفي مارس/ آذار الماضي، أوفى قادة الاتحاد الأوروبي بوعد قطعوه في عام 2016 بتعزيز التجارة مع تركيا لكنهم حذروا من فرض عقوبات عليها إذا استأنفت التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ، في عام 2023، الضخ من احتياطي للغاز الطبيعي في البحر الأسود يمثل أكبر كشف تركي إلى الآن.