سفير الصين لدى كوريا الجنوبية: بيان القمة الأمريكية الكورية يستهدفنا

أكد سفير الصين لدى كوريا الجنوبية، شينغ هاي مينغ، إدراك بلاده أن بيان القمة الأمريكية الكورية كان يستهدفها وإن لم يتم ذكر اسمها صراحة.

وبحسب تصريحات له، اليوم الاثنين، نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية، قال مينغ: "الصين تدرك أن جزءًا من البيان المشترك الصادر عقب قمة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كان يستهدفها، رغم عدم التصريح بذكر بكين".

تصريحات السفير الصيني جاءت في مؤتمر صحفي عقب حضوره منتدى في العاصمة سيئول، حيث أكد أنه "لم يرد ذكر الصين في البيان، لكن بكين لا تجهل أن البيان كان يستهدفها".

ودلل مينغ على ما تعتقده بلاده، قائلا: "على سبيل المثال، تعد قضية تايوان شأنا داخليًّا، ولكن تمت الإشارة إليها. ولا توجد مشكلة في بحر الصين الجنوبي حيث إن حرية الملاحة مضمونة، وهذه مسألة تخص الصين والدول المجاورة لها".

وكان البيان المشترك الذي صدر عقب القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، قد أكد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وحرية الملاحة البحرية والجوية في بحر الصين الجنوبي، الذي تعتبر الصين نفسها مهيمنة عليه.

وقد أكد السفير الصيني أن وزارة الخارجية الصينية ستعلن عن موقفها من البيان في وقت لاحق، مؤكدا أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تضررت مصالحها الوطنية".