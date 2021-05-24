مينسك تدعو خبراء دوليين للتحقيق في حادثة "راين إير"

أكد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الاثنين، أن بيلاروس ليست مهتمة بتصعيد الموقف بشأن الهبوط الاضطراري لطائرة "راين إير".

وقال الوزير: "بعد مرور 10 – 15 دقيقة من الحادثة قام السادة والسادات في الغرب.. بدأوا الإدلاء بتصريحات سياسية، ذات صلة. وطبعا تحمل اتهامات ضد بيلاروس، وهذا أمر يقلق ونعتبره استفزازًا مخططًا وإجراءات منسقة. وبطبيعة الحال، سنرد على مثل هذه التصرفات".

وأضاف: "لسنا مهتمين بتفاقم الوضع، وقد تم التأكيد في كثير من الأحيان أن بيلاروس مهتمة بتطوير علاقات طبيعية مع جميع الدول... ولكن إذا حاولوا مسح أقدامهم ببيلاروس فإن هذه التصرفات لن تبقى دون رد".

وتابع: "فوجئنا بهذه الإجراءات على خلفية تصريحات بيلاروس حول استعدادها لإجراء تحقيق شفاف ومفتوح في حادثة "راين إير" بمشاركة خبراء دوليين... ونحن على استعداد لدعوة خبراء من أي منظمة دولية، قبل كل شيء منظمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي لإجراء تحقيق من أجل تكوين صورة موضوعية لما حدث".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنوس، هبطت، أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة، أكدت عدم صحة ذلك؛ وأقدمت لجنة التحقيقات في بيلاروس على فتح قضية جنائية حول تقرير كاذب بوجود قنبلة.

وفي حادثة مشابهة في عام 2013، تم تحويل مسار طائرة رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس خلال رحلة متجهة من موسكو إلى بوليفيا، للهبوط في فيينا للاشتباه في وجود الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن على متنها. وفي وقت لاحق، تم فتح المجال الجوي الأوروبي للطائرة.