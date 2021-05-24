تسجيل
16:44 GMT24 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019

    التحالف الدولي يعلن تفاصيل قصف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق

    © AP Photo / Ali Abdul Hassan
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/47/1044054722_0:107:1280:827_1200x675_80_0_0_820fbcb18a99a94ea3c44d46f0308002.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202105241049056672-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي أن قاعدة عين الأسد الجوية في مدينة الأنبار غربي العراق، والتي تضم قوات أجنبية، تعرضت لقصف صاروخي، من دون وقوع خسائر أو أضرار مادية.

    بغداد - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم التحالف الدولي، اليوم الاثنين، إنه "في الساعة 13:35 بالتوقيت المحلي [11:35 بتوقيت غرينتش]، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف صاروخي، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، ويتم الآن تقييم الضرر.. والهجوم قيد التحقيق".

    تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019
    © AP Photo / Ali Abdul Hassan
    استهداف صاروخي لقاعدة "عين الأسد" في العراق

    فيما أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان اليوم أنه "سقط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

    وكان مصدر في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] أعلن أن الهجوم على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية فجر الثامن من الشهر الجاري، أدى إلى تضرر أحد الجمالونات الخاصة بحفظ الطائرات في القاعدة من دون وقوع إصابات.

    وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الهجوم لم يوقع إصابات. فقط أحد الجمالونات [حظائر الطائرات] مكان لحفظ الطائرة تضرر".

    وأضاف أن الهجوم أدى أيضا إلى "توقف القاعدة عن العمل لمدة ثلاث ساعات"، لافتا إلى أنها "عادت إلى العمل بعد إزالة الخطر".

    كانت السلطات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن طائرة مسيرة هاجمت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد، والتي تستضيف قوات أمريكية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

    ويعد هذا الهجوم هو الثالث على قاعدة عين الأسد الجوية خلال أقل من شهر.

    ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، إلى سلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.

    ولم تتمكن الأجهزة الأمنية، حتى الآن، من كشف منفذي هذه الهجمات الصاروخية، في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن جماعات موالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.

    انظر أيضا:

    البنتاغون يعلق بشأن الرد على هجوم عين الأسد
    هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدة "عين الأسد" في العراق
    التحالف الدولي يكشف حقيقة الانفجارات الضخمة التي هزت قاعدة عين الأسد
    مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق
    استهداف صاروخي لقاعدة "عين الأسد" في العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    البستانية آني صوفي سيمارد من مدينة إليكوت، تتذوق حشرة الزيز المحمصة خلال مهرجان سيكادا في حديقة دكتور جيم ديوكز غرية فارماسي في كروفتون، بولاية ماريلاند 22 مايو 2021
    "الزيز" كغذاء بديل... مهرجان السيكادا في الولايات المتحدة
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك