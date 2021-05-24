لأول مرة... تركيا توقع اتفاقية بشأن توريد طائراتها المسيرة لإحدى دول الناتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي أندريه دودا، إن تركيا وقعت اتفاقية بشأن توريد طائراتها من دون طيار إلى بولندا.

وقال أردوغان، اليوم الاثنين: "نحن من بين 3-4 دول في العالم تنتج أفضل الطائرات دون طيار. نحن فخورون بمشاركة هذه الخبرة والقدرات مع حليفنا في الناتو، بولندا".

وأضاف بقوله: "اليوم، ولأول مرة في التاريخ، وقعنا اتفاقية ستقوم تركيا بموجبها ببيع الطائرات دون طيار لدولة هي جزء من حلف شمال الاطلسي".

وفي وقت سابق، نشر وزير الدفاع البولندي على حسابه الرسمي في موقع تويتر صورة للمسيّرة التركية "بايراكتار تي بي 2".

وعقب التغريدة، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أنه سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا مطلع الأسبوع المقبل، لبحث صفقة شراء طائرات دون طيار.