السلطات البيلاروسية تطالب جميع موظفي السفارة اللاتفية في مينسك بمغادرة البلاد

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، اليوم الاثنين، أن بلاده طالبت جميع موظفي السفارة اللاتفية لدى مينسك بمغادرة أراضي بيلاروس.

وقال ماكي: "إن الوزارة استدعت اليوم الاثنين، سفير لاتفيا لدى مينسك، لتسليمه مذكرة احتجاج بسبب حادث الإساءة للعلم الوطني البيلاروسي في العاصمة اللاتفية، ريغا"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وعبّر ماكي عن أسفه حول استبدال العلم الرسمي البيلاروسي بعلم المعارضة البيلاروسية أثناء ألعاب مباراة العالم للهوكي على الجليد التي تستضيفها ريغا، والذي شارك فيه وزير الخارجية اللاتفي وعمدة العاصمة اللاتفية، وقال: "إنه من المؤسف أن وزير خارجية لاتفيا شارك في هذا الحادث، فهي مؤسسة يجب أن تعمل من أجل التقريب بين الشعوب وليس من أجل تفرقتها".

وأضاف: "لا نستطيع ترك مثل هذه التصرفات الاستفزازية بلا رد".

وتابع: "لذا فقد طلب إلى السفير مغادرة بيلاروس خلال الـ 24 الساعة المقبلة، كما طلب كذلك من جميع الموظفين الإداريين والفنيين مغادرة بيلاروس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، على أن يبقى موظف إداري فني واحد هنا من أجل تولي العناية بالمبنى".

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة خارجية لاتفيا، إن "بلاده ستطرد السفير البيلاروسي وجميع الدبلوماسيين بعد أن طلب من سفير دولة البلطيق والدبلوماسيين في مينسك المغادرة".

وتصاعدت ردود الفعل الدولية تجاه الحادثة التي وقعت أمس الأحد، في مطار مينسك، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة "ريان إير" الإيرلندية، والتي كانت متجهة من أثينا إلى فيلنيوس، بشكل طارئ بعد تلقي رسالة من السلطات البيلاروسية بوجود قنبلة متفجرة على متنها.

وأعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها بيلاروس على أنها متطرفة، تم اعتقاله من على متن طائرة "رايان إير" أثناء توقفها في مطار مينسك.