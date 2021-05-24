الخارجية الأمريكية: جولة بلينكن في الشرق الأوسط تركز على وقف إطلاق النار

تحدّث مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن هدف زيارة وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط بأنه من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال المسؤول الأمريكي: "إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيركّز بشكل أساسي على ضمان وقف إطلاق النار بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني خلال زيارته للمنطقة وسيعمل معهما لإيصال المساعدات للناس"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع: "إننا في الحقيقة نركز على أولوية ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات رامية إلى تحسين نوعية حياة الناس، وتوطيد حريتهم وسلامتهم وازدهارهم. وباعتقادنا فإن تحقيق ذلك ممكن بلا شك في الأفق القريب، وهو شيء مهم".

وأضاف المتحدث الدبلوماسي: "الأهم أن نظام وقف إطلاق النار يبقى قائما. إنه أمر بالغ الأهمية. ونحن ببساطة لا نريد تكرار إراقة الدماء. كان هذا الوضع مدميا للقلب وبالطبع سنبحث عن سبل تحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار المسؤول في حديثه للصحفيين إلى أنه "من السابق لأوانه محاولة بدء أي محادثات سلام، لكن واشنطن لا تزال ملتزمة بحل الدّولتين وأن هذه الرحلة كانت الخطوة الأولى في فتح فصل الاشتباك على الصراع الطويل الأمد.

ومن المقرر أن يجري بلينكن، خلال جولته في الشرق الأوسط التي تمتد من 24 حتى 27 مايو/ أيار الجاري، جولة تشمل كلا من القدس ورام الله والقاهرة وعمّان، لإجراء محادثات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرؤساء الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.