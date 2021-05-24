واشنطن تدين مينسك على خلفية طائرة "راين إير" وتطالب بإجراء تحقيق دولي

صرحت السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين ساكي، للصحفيين، بأن البيت الأبيض يطالب بإجراء تحقيق دولي في حادثة طائرة راين إير، ويناقش القضية عبر عدد من القنوات مع المنظمات الدولية.

وقالت: "ندين نظام لوكاشينكو لاستمراره في تهديد الصحفيين واحتجازهم غير المبرر لمجرد قيامهم بعملهم، وحادثة الرحلة الجوية بين دولتي الاتحاد الأوروبي من أجل اعتقال صحفي، صادمة، وتحد صارخ لنظام الأمن الدولي، ونحن نطالب بإجراء تحقيق دولي فوري وشفاف وموثوق".

ووفقًا لها، فإن الولايات المتحدة تناقش هذه القضية من خلال قنوات متعددة الأطراف، بما في ذلك الناتو والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة.

يتبع...