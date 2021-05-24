القوات الجوية البيلاروسية تنفي إجبار طائرة "ريان إير" تحويل مسارها إلى مينسك

نفى قائد القوات الجوية البيلاروسية إيغور غولوب، اليوم الاثنين، اتهامات إجبار طائرة "ريان إير" الأيرلندية تحويل مسارها إلى مطار مينسك.

وقال غولوب في إفادة صحفية: "تم توثيق جميع بيانات مراقبة المجال الجوي في معدات الأتمتة المتكاملة، وإذا تم اتخاذ قرار من قبل قيادة وزارة الدفاع، فيمكن تقديمها إلى وسائل الإعلام. في الساعة 13.04، أقلعت الطائرة من المدرج لم يكن هناك إجبار على تحويل الطائرة لمسارها إلى بيلاروسيا. كانت الطائرة في طريقها للهبوط".

وأضاف: "من غير العدل القول إن الطائرة هبطت تحت إجبار مراقبي الحركة الجوية".

من جانبه، قال مدير إدارة الطيران في وزارة النقل والاتصالات في الجمهورية، أرتيوم سيكورسكي، إن المعلومات التي يتم نشرها في وسائل الإعلام بأن الطائرة تعرضت للتهديد باستخدام صواريخ جو - جو لا تتوافق مع الواقع.

وتابع قائلا: "نحن نتبع بدقة جميع معايير الطيران المدني الدولي. ولا يكن هناك أي تهديدات بإسقاط طائرة ".

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي جلاز، إن تصرفات السلطات البيلاروسية في حادثة طائرة ريان إير كانت متوافقة مع المعايير الدولية، ومينسك مستعدة لاستقبال الخبراء لاستبعاد الاتهامات.